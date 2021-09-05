Перес считает, что инцидент с Мазепиным стоил ему шестой позиции на финише

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что инцидент с Никитой Мазепиным на первых кругах Гран-при Нидерландов стоил ему шестой позиции на финише. Перес финишировал восьмым.



«Нам удалось минимизировать потери, что было сложно сделать на трассе, на которой практически невозможно обгонять. Это была сложная гонка, потому что в самом начале в эпизоде с Никитой Мазепиным я оквадратил шины. Он очень поздно смещался на торможении, чтобы избежать контакта, мне пришлось перетормаживать. В итоге мне пришлось заезжать в боксы и начинать всё сначала. Думаю, это стоило нам шестой позиции в гонке.



Если не считать инцидента с Мазепиным, гонка прошла нормально, не считая контакта с Ландо, из-за чего я сильно повредил правую часть болида. Это тоже стоило нам возможной шестой позиции. Положительный момент в том, что Макс выиграл гонку для команды, а я получил новый двигатель, чего должно хватить до конца сезона», — приводит слова Переса ESPN.