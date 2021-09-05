Алонсо: в 1-м повороте меня ударил Эстебан, во 2-м — Расселл, в 6-м — Джовинацци

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал свой старт на Гран-при Нидерландов, который позволил ему отыграть сразу несколько позиций.
«На первом круге мы пошли на риск, потому что это было необходимо. Мы должны были отыграть позиции. План заключался в том, чтобы выйти на внешнюю траекторию, потому что я был с чистой стороны стартовой решётки. Я хотел снаружи пройти в первом повороте, но у Джовинацци был такой же план, что испортило мою идею.
Так что мне пришлось импровизировать во втором и третьем поворотах, там было много машин, в какой-то момент я даже оказался на траве.
После этого в третьем повороте я решил ехать по внешней, сохранил хороший темп на выходе, но Карлос был посреди трассы, так что мне пришлось затормозить на выходе из третьего поворота. Но затем Джовинацци и Сайнс продолжили борьбу вплоть до седьмого поворота, благодаря чему я отыграл одну позицию.
В первом повороте меня ударил Эстебан, во втором — Расселл, в шестом — Джовинацци. Так что мне сегодня достались очень крепкие шины, раз я смог избежать проколов», — приводит слова Фернандо Алонсо Motorsport Week.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
- 6 сентября 2021
-
00:42
- 5 сентября 2021
-
23:58
-
22:43
-
22:10
-
21:58
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:11
-
21:05
-
21:01
-
20:53
-
20:36
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
19:17
-
18:36
-
17:59
-
17:36
-
15:22
-
14:33
-
13:55
-
13:25
-
13:18
-
12:49
-
12:28
-
11:56
-
11:09
-
11:00
-
09:59
-
00:54
-
00:24
- 4 сентября 2021
-
22:19
-
21:54