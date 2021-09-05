Алонсо: в 1-м повороте меня ударил Эстебан, во 2-м — Расселл, в 6-м — Джовинацци

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал свой старт на Гран-при Нидерландов, который позволил ему отыграть сразу несколько позиций.



«На первом круге мы пошли на риск, потому что это было необходимо. Мы должны были отыграть позиции. План заключался в том, чтобы выйти на внешнюю траекторию, потому что я был с чистой стороны стартовой решётки. Я хотел снаружи пройти в первом повороте, но у Джовинацци был такой же план, что испортило мою идею.



Так что мне пришлось импровизировать во втором и третьем поворотах, там было много машин, в какой-то момент я даже оказался на траве.



После этого в третьем повороте я решил ехать по внешней, сохранил хороший темп на выходе, но Карлос был посреди трассы, так что мне пришлось затормозить на выходе из третьего поворота. Но затем Джовинацци и Сайнс продолжили борьбу вплоть до седьмого поворота, благодаря чему я отыграл одну позицию.



В первом повороте меня ударил Эстебан, во втором — Расселл, в шестом — Джовинацци. Так что мне сегодня достались очень крепкие шины, раз я смог избежать проколов», — приводит слова Фернандо Алонсо Motorsport Week.

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