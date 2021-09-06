В «Мерседесе» прокомментировали грядущее расставание с Боттасом

Официальный сайт «Мерседеса» прокомментировал новость о переходе Валттери Боттаса в стан «Альфа Ромео» в следующем сезоне. Пресс-служба назвала «огромным» вклад финского гонщика в командные успехи.
«В конце нынешнего чемпионата Валттери Боттас покинет команду после пяти успешных сезонов. Мы попрощаемся с блестящим напарником и коллегой, у которого начнётся новая глава в карьере. Валттери присоединился к «Мерседесу» в начале 2017 года, и на сегодняшний день он одержал с нами девять побед в гонках, завоевал 54 подиума и 17 поул-позиций. Его вклад в команду неоценим, а страсть и преданность Боттаса сыграли одну из ключевых ролей в четырёх победах в Кубке конструкторов. Кроме того, его партнёрство с Льюисом Хэмилтоном войдёт в историю спорта как одно из самых успешных. Но пока мы сосредоточены на нынешнем сезоне, потому что боремся за очередной Кубок конструкторов», — указано на сайте «Мерседеса».
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