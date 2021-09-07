Браун: Гасли слишком хорош для «Альфа Таури» в долгосрочной перспективе

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высоко оценил перспективы Пьера Гасли, выступающего за «Альфа Таури». Функционер отметил, что в будущем Гасли необходимо вернуться в «Ред Булл».



«Гасли слишком хорош для «Альфа Таури» в долгосрочной перспективе. Фан-клуб Пьера растёт, и я могу назвать себя членом этого клуба. В ближайшем будущем его карьера должна как-то измениться. Пьер не сможет остаться в семье «Ред Булл», если ему не предоставить шанс в основной команде. Он слишком хорош. Думаю, на каком-то этапе у него будет возможность вернуться. Гасли делает блестящую работу.



Любому напарнику Ферстаппена будет очень нелегко, могу сравнить это с эффектом Михаэля Шумахера. Макс — исключительный спортсмен, смириться с таким гонщиком в твоей команде очень сложно», — приводит слова Брауна Motorsportweek.



Ранее Гасли выразил разочарование тем, что «Ред Булл» не пригласил его в основную команду на сезон-2022.