Источник: Кубица выступит вместо Райкконена на Гран-при Италии

Польский резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица, ранее заменявший Кими Райкконена на Гран-при Нидерландов, вероятнее всего, выступит вместо него также и на Гран-при Италии. Об этом сообщает TVP Sport, ссылаясь на собственные источники.
Райкконен не сможет принять участия в гонке, так как его тест на коронавирус до сих пор не показал отрицательный результат.
Примечательно, что именно в Монце Кубица завоевал первый подиум в Формуле-1. Это случилось в 2006 году. На Гран-при Нидерландов, напомним, Роберт показал 15-й результат. Второй пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци пришёл к финишу 14-м. Победу по итогам гонки праздновал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.
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