Вольф заявил, что Албон не попадёт в «Уильямс», если не разорвёт связи с «Ред Булл»

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что «Мерседес» не допустит перехода Александера Албона в «Уильямс», если таиландский пилот при этом останется в программе «Ред Булл». Также Вольф объяснил, что за телефонные звонки поступали Албону со стороны представителей «Мерседеса».
«Как я уже сказал вчера, Албон — пилот, который заслуживает места в Формуле-1. Но трудно иметь стопроцентного пилота «Ред Булл», использующего силовую установку «Мерседеса». Будем рады работать с ним, если они освободят его от контракта с «Ред Булл».
С другой стороны, мы поддерживаем Ника де Вриса, он ведёт переговоры с «Уильямсом», чтобы получить там место. Так что есть вопросы. Алекс поддерживает контакт с Гвеном Лагру, который отвечает за молодёжную программу «Мерседеса», и они обсуждают возможности на следующий год с Джеймсом Ваулзом, нашим главным стратегом. Вещи всё время меняются. Ему не говорили что-то делать или не делать, это просто было дружелюбное изучение возможностей для Алекса и Ника», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.
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