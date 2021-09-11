Дарувала выиграл вторую гонку Формулы-2 в Монце, Шварцман — третий

Гонщик «Карлина» Джехан Дарувала одержал уверенную победу во второй гонке итальянского этапа Формулы-2 на трассе в Монце. За второе место почти всю дистанцию сражались Давид Бекман и Бент Вискал, прежде чем Бекман не допустил ошибку, заблокировав колёса и срезав первый поворот. Сразу после этого Бекман пропустил Вискала, а вскоре не сумел сдержать атаку россиянина Роберта Шварцмана. Пилот «Премы» проиграл одно место на старте, но затем опередил Юри Випса и Лайама Лоусона, а обгон Вискала принёс россиянину третье место и подиум.

Формула-2. Монца. Вторая гонка.



1. Джехан Дарувала — 21 круг

2. Бент Вискал +6,1

3. Роберт Шварцман +9,3

4. Лайам Лоусон +9,9

5. Давид Бекман +10,8

6. Юри Випс +11,1

7. Оскар Пиастри +11,7

8. Чжоу Гуаньюй +12,2

9. Ральф Бошунг +12,9

10. Тео Пуршер +15,4

11. Дэниел Тиктум +15,6

...14. Кристиан Лундгор +25,4.