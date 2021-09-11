Дарувала выиграл вторую гонку Формулы-2 в Монце, Шварцман — третий

Гонщик «Карлина» Джехан Дарувала одержал уверенную победу во второй гонке итальянского этапа Формулы-2 на трассе в Монце. За второе место почти всю дистанцию сражались Давид Бекман и Бент Вискал, прежде чем Бекман не допустил ошибку, заблокировав колёса и срезав первый поворот. Сразу после этого Бекман пропустил Вискала, а вскоре не сумел сдержать атаку россиянина Роберта Шварцмана. Пилот «Премы» проиграл одно место на старте, но затем опередил Юри Випса и Лайама Лоусона, а обгон Вискала принёс россиянину третье место и подиум.
Формула-2. Монца. Вторая гонка.
1. Джехан Дарувала — 21 круг
2. Бент Вискал +6,1
3. Роберт Шварцман +9,3
4. Лайам Лоусон +9,9
5. Давид Бекман +10,8
6. Юри Випс +11,1
7. Оскар Пиастри +11,7
8. Чжоу Гуаньюй +12,2
9. Ральф Бошунг +12,9
10. Тео Пуршер +15,4
11. Дэниел Тиктум +15,6
...14. Кристиан Лундгор +25,4.
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