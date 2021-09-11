Роберт Шварцман подвёл итоги спринтов Формулы-2 в Италии

Российский гонщик Роберт Шварцман подвёл итоги двух спринтерских гонок Формулы-2 в Италии.



«Сегодня у нас могло бы быть два подиума, но официально я получил только один. Я счастлив, но в то же время разочарован, потому что вчерашняя квалификация была хаотичной, а сегодня в первой гонке у нас отобрали подиум. Старт был действительно успешным, было много сражений, и моей целью было просто проехать через всё это. Я сделал несколько обгонов перед первой машиной безопасности, и, хотя рестарт получился неожиданным для идущей впереди машины, я чувствовал, что мой болид действительно хорош.



Я пробивался через пелотон, когда над трассой появился сначала режим виртуальной машины безопасности, а затем и второй пейс-кар. Гонку можно оценить положительно.



После этого мы завоевали третье место во второй гонке. У меня был хороший старт, я пытался повторить то, что сделал утром, но меня всё время блокировали, так что я немного сбавил обороты, чтобы не рисковать. Завтра мы стартуем довольно далеко, но нас ждёт обязательный пит-стоп, у нас хороший темп и много мотивации, чтобы дать отпор соперникам», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».