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Хилл предположил, что Ферстаппен мог осознанно пойти на аварию с Хэмилтоном

Хилл предположил, что Ферстаппен мог осознанно пойти на аварию с Хэмилтоном
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл предположил, что Макс Ферстаппен мог осознанно пойти на столкновение с Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Италии.

«Должен сказать, что не было варианта, чтобы манёвр Макса сработал. Ему нужно было принять меры, чтобы избежать инцидента — так, как это сделал прежде Льюис во второй шикане. Так что единственный вывод в том, что он мог думать: «Я должен его вынести».

Я не хочу думать таким образом о каком-либо пилоте, но полагаю, что либо это была ошибка в оценке [ситуации], либо просчитанный манёвр для столкновения с Льюисом. Это очень сильные слова, и мне не нравится идея, что я кого-либо обвиняю в подобном, но он имеет преимущество по очкам, а это была гонка, в которой ожидалась победа «Мерседеса». А в итоге Макс всё ещё лидирует в чемпионате», — приводит слова Хилла PlanetF1.

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