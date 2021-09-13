Знаменитому гонщику Майклу Андретти отказали в покупке команды «Альфа Ромео»
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Известный в прошлом автогонщик Майкл Андретти потерпел неудачу в покупке команды Формулы-1 «Альфа Ромео». Как сообщает Sky Sport Italia, руководство компании, которой принадлежит «Альфа Ромео», ответило отказом на предложение Андретти. Ранее представили Andretti Autosport подтвердили, что искали возможность купить команду «Формулы-1».
В 2019 году команда «Заубер» была переименована в «Альфа Ромео». Основатель коллектива Петер Заубер уже давно им не владеет, поэтому нынешние акционеры решили выбрать новое звучное имя.
Ранее стало известно, что производители двигателей Ф-1 хотят, чтобы новые мотористы платили взносы. По данному вопросу уже состоялось заседание, где присутствовали все заинтересованные стороны.
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