Производители двигателей Ф-1 хотят, чтобы новые мотористы платили взносы

Производители двигателей Формулы-1 хотят, чтобы все новые участники соревнований вносили обязательный взнос, который гарантировал бы их участие в будущих сериях чемпионата, сообщает RaceFans.
При обсуждении пакета новых правил для двигателей было внесено предложение отказа от технологии рекуперации энергии, известной как MGU-H. Однако производители, в настоящее время участвующие в Ф-1, потратили значительные средства на разработку MGU-H и не готовы отказаться от него без твёрдых гарантий.
«Состоялась встреча с участием руководителей ФИА, Ф-1, а также существующих и потенциальных поставщиков силовых агрегатов. Обсуждение вопросов прошло в положительном ключе, был достигнут необходимый прогресс. Некоторые детали ещё предстоит обсудить, но всё будет решено в ближайшие недели», — указано в пресс-релизе ФИА.
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