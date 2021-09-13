Петров: я согласен со штрафом Ферстаппена. Хэмилтон был впереди

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Италии, а также оценил выступления Валттери Боттаса и Серхио Переса.



«По поводу аварии Льюиса и Макса. Всё-таки я согласен со штрафом. Льюис был впереди, и несмотря на то, что там очень узко, он перекладывал машину уже на следующий поворот и даже не закрывал калитку. Но Макс постарался сделать всё возможное, чтобы Льюис просто отодвинулся в сторону и дал ему проехать. Но так не бывает, слишком узкий поворот. Машина и так выезжает на пределе с вывернутым рулём. Затем Макс попал на этот поребрик, машину подкинуло и забросило уже на Льюиса. Поэтому со штрафом я согласен.



Также хотелось бы отметить Боттаса. Нелегкая трасса для обгонов. Да, конечно, среднюю группу всегда легче обгонять, когда у тебя более быстрая машина, но стартовать с последнего места и приехать на подиум — это тоже не всем удается! Боттас проделал хорошую работу и может гордиться своим результатом. Под конец гонки, когда он уже попал в трафик и все ехали плотничком, то обгонять всегда тяжелее.



Обидно немного за Переса. Он проделал также хорошую работу, но правила гласят, что, срезав шикану, ты должен пропустить вперед соперника. Он этого не сделал, за что получил свои пять секунд и его отбросило с подиума. Возможно, его нужно было все-таки пропустить и постараться отыграть позиции в гонке. Так бы он потерял не две позиции, а всего лишь одну. Тоже момент для обсуждения», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».