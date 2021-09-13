Окон не согласился со штрафом, напомнив об эпизоде между Леклером и Хэмилтоном в 2019-м

Пилот «Альпин» Эстебан Окон не согласился со штрафом, полученным на Гран-при Италии за контакт с Себастьяном Феттелем в четвёртом повороте. Окон отметил, что два года назад, на Гран-при Италии 2019 года, пилот «Феррари» Шарль Леклер не получил штраф за подобную оборону позиции от атак Льюиса Хэмилтона.



«То же самое произошло с Шарлем м Льюисом в 2019 году, но никаких действий стюарды не предприняли. Никто не повредил машину, ничего не случилось. Штраф стоил мне трёх мест, это расстраивает.



Мы шли бок о бок, слишком близко, но траектория перед точкой торможения сужается. Так что я даже не поворачивал руль, просто трасса стала уже. То же самое произошло тогда с Хэмилтоном и Леклером. И если в том инциденте не было штрафов, то и у меня их быть не должно, потому что это одинаковые ситуации», — приводит слова Эстебана Окона RaceFans.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Примечательно, что тогда Леклеру был показан чёрно-белый флаг, однако штрафа он действительно не получил.

По словам гоночного директора ФИА Майкла Маси, после той гонки пилоты приняли решение, что в дальнейшем подобные действия должны наказываться более жёстко.