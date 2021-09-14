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«Свежий взгляд на аварию Хэмилтона и Макса». Появилась новая запись инцидента с ГП Италии

«Свежий взгляд на аварию Хэмилтона и Макса». Появилась новая запись инцидента с ГП Италии
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В официальном аккаунте Формулы-1 в «Твиттере» разместили новое видео, на котором отображено столкновение между британским пилотом команды «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном и голландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в середине гонки Гран-при Италии.

Ферстаппен атаковал выехавшего из боксов Хэмилтона по внешнему радиусу, но в первом повороте подпрыгнул на бордюре, задел заднее колесо «Мерседеса», после чего его болид подпрыгнул и приземлился на немецкий автомобиль сверху.

«Абсолютно новый взгляд на столкновение Хэмилтона и Ферстаппена», — говорится в описании к видеозаписи.

Видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Ранее мнением о столкновении Хэмилтона и Ферстаппена поделился чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв.

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