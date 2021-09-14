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Алексей Попов предположил, почему стюарды всё-таки наказали Ферстаппена

Алексей Попов предположил, почему стюарды всё-таки наказали Ферстаппена
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Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Италии. В результате аварии оба пилота не смогли продолжить гонку, виновным был признан Ферстаппен.

«Я считаю, что в отличие от Сильверстоуна Льюис не виноват. Он защищался и делал всё, чтобы Макс не прошёл. Хэмилтон давал Максу чёткий сигнал: «Ты будешь срезать! Ты влез, не беда, но ты влез наполовину, и если хочешь продолжить, то срежешь». Но Макс настроился бороться, и он боролся. Думаю, именно поэтому судьи его наказали.

Мне кажется, момент именно в этом: у Макса был выбор. Да, у Льюиса он тоже был – он мог его не додавливать, но он находился впереди, а вторая часть шиканы шла налево, поэтому было бы странно ожидать, что он начнёт отруливать со словами «только после вас», — сказал Попов в подкасте «Гаснут огни» на своём канале в YouTube.

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