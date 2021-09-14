Алонсо объяснил, почему Ферстаппена нельзя наказывать за столкновение с Хэмилтоном в Монце

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением насчёт столкновения голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Стюарды признали голландца виновным в аварии, теперь он потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при России. По мнению Алонсо, случившееся следует расценивать как обычный гоночный инцидент.
«Я внимательно посмотрел запись, и мне показалось, что это было просто стечение обстоятельств: неудачное положение, поворот и бордюр. Болид Макса немного подпрыгнул и задел колесо Хэмилтона, из-за чего всё и случилось. Но это произошло на скорости 30-40 км/ч, никакой опасности там не было. Да там ничего не было! В Сильверстоуне, пожалуй, да, но в Монце был простой гоночный инцидент.
Я думаю, что Льюис пытался зайти в первый поворот, чтобы заставить таким образом Макса его срезать. Но Макс не срезал, и у него уже не было возможности войти во второй поворот. Оба сделали то, что должны были, и, к сожалению, случился этот контакт. Я видел повтор старта: Джовинацци и Леклер, Стролл и Перес коснулись точно так же. Разница лишь в том, что не было контакта колёсами, и результат поэтому был уже другим. Это очень сложный манёвр, и им просто не повезло, что всё так вышло», — приводит слова Алонсо RaceFans.
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