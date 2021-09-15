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Кубица — о Гран-при Италии: польских флагов там было больше, чем итальянских

Кубица — о Гран-при Италии: польских флагов там было больше, чем итальянских
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Польский гонщик «Альфа Ромео» Роберт Кубица поделился впечатлениями от Гран-при Италии, где он занял 14-е место. Кубица заменял Кими Райкконена, сдавшего положительный тест на коронавирус.

«Мне всегда хотелось вновь прокатиться в Монце, ведь там я испытываю особые эмоции. Десять лет назад я был близок к переходу в одну из итальянских команд, что было моей мечтой. В итоге я всё-таки выступил за команду из Италии, хотя и другую, но всё-таки это было приятно.

Конечно, по итогам гонки мы не добились успехов, на которые надеялись Но мы отдали все силы. Уверен, болельщики это оценили. Хочу также поблагодарить польских фанатов, флагов которых я видел очень много. Их было даже больше, чем итальянских», — приводит слова Кубица RaceFans.

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