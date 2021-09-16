Капито: отставание Латифи от Расселла не так велико, как все считают
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито считает, что Николас Латифи на самом деле не так много уступает своему напарнику Джорджу Расселлу.
«В Монце Латифи проиграл Расселлу четыре сотых секунды, так что я не стал бы говорить, что между ними огромная разница, как в квалификациях, так и в гонках. В Венгрии Николас проделал фантастическую работу. Я не думаю, что отставание Латифи так велико, как все думают. В этом сезоне у Николаса было несколько проблем в квалификациях, но это было не по его вине. В остальных случаях он был близок по скорости к Джорджу», — приводит слова Йоста Капито Motorsport Week.
Напомним, Джордж Расселл в сезоне-2022 продолжит карьеру в «Мерседесе», а Николас Латифи продлил контракт с «Уильямсом».
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