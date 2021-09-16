Капито: отставание Латифи от Расселла не так велико, как все считают

Руководитель «Уильямса» Йост Капито считает, что Николас Латифи на самом деле не так много уступает своему напарнику Джорджу Расселлу.



«В Монце Латифи проиграл Расселлу четыре сотых секунды, так что я не стал бы говорить, что между ними огромная разница, как в квалификациях, так и в гонках. В Венгрии Николас проделал фантастическую работу. Я не думаю, что отставание Латифи так велико, как все думают. В этом сезоне у Николаса было несколько проблем в квалификациях, но это было не по его вине. В остальных случаях он был близок по скорости к Джорджу», — приводит слова Йоста Капито Motorsport Week.



Напомним, Джордж Расселл в сезоне-2022 продолжит карьеру в «Мерседесе», а Николас Латифи продлил контракт с «Уильямсом».