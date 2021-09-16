В «Астон Мартин» прокомментировали решение сохранить Феттеля и Стролла
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Руководитель британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр прокомментировал решение гоночного коллектива сохранить прежних гонщиков на сезон-2022 — Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла.
«Первый в истории сезон нашей команды „Астон Мартин“ начался с разочаровывающего старта из-за изменений в правилах зимой, которые поставили в менее выгодное положение команды с философией низкого рейка. Но мы добились хорошего прогресса за последние несколько месяцев, Лэнс и Себастьян оба показали потрясающие выступления. Им обоим слишком много не везло, но в 2022 году мы рады продолжить работу с таким прекрасным сочетанием из молодого таланта и опытного эксперта», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Астон Мартин».
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