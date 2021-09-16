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Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена

Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена
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«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2022. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.

В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между британской командой Формулы-1 «Астон Мартин» и двумя пилотами — канадцем Лэнсом Строллом и четырёхкратным чемпионом мира немцем Себастьяном Феттелем.

В Формуле-1 остались две вакансии: одна в «Хаасе» и одна в «Альфа Ромео».

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Таблицу можно посмотреть по ссылке:
СОСТАВ КОМАНД ФОРМУЛЫ-1 НА СЕЗОН-2022: ВСЕ КОНТРАКТЫ С ГОНЩИКАМИ И ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ, ТАБЛИЦА

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