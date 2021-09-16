Спринтерские гонки могут получить отдельный зачёт в сезоне-2022

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что руководство чемпионата размышляет над перспективой введения дополнительного зачёта по спринтерским гонкам в сезоне-2022.
«Реакция, интерес, темп — всё в полном порядке. На данном этапе мы переосмысливаем формат, но я могу представить себе до семи спринтерских гонок. Мы размышляем о введении турнира «Большого шлема» — дополнительного титула, который будет присуждаться по теннисной аналогии.
Тот, кто выиграет титул спринтерских гонок и чемпионат по итогам сезона, станет победителем турнира «Большого шлема». Формула-1 должна измениться и стать интереснее для молодой аудитории», — приводит слова Стефано Доменикали Autosprint.
В сезоне-2021 спринт-квалификации носят экспериментальный характер. Впереди пилотов ждёт ещё один спринт, который запланирован на Гран-при Бразилии.
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