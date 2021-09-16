Мика Сало высказался о шансах Шварцмана попасть в Формулу-1

Экс-пилот Формулы-1 Мика Сало поделился своим мнением о шансах российского гонщика Роберта Шварцмана в будущем стать боевым гонщиком чемпионата мира.
«У вас хорошая ситуация: есть Шварцман, Смоляр, много других пилотов. Кто-то из них почти без сомнений доберётся до Формулы-1. Не думаю, что Роберт был бы готов к дебюту в Ф-1 в сезоне-2021, было бы слишком рано. Что же до нынешней ситуации, то в Формуле-1 уже просто нет свободных мест на 2022-й. Но в следующем году у него будет новый шанс.
Я считаю, что Роберт после этого сезона готов к переходу, но места для него нет. Что ж, надо стать третьим пилотом или в самой «Феррари», или в команде, связанной с ней. В этом его шанс. Нужно быть готовым, тренироваться по максимуму, много работать на симуляторе. Роберт — природный талант. Надо дальше тренироваться, упорно работать, и он будет в состоянии стать одним из топ-гонщиков», — заявил Сало в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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