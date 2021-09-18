В «Мерседесе» объяснили, почему быстрый прогресс Боттаса на ГП Италии в итоге замедлился

Директор по стратегии «Мерседеса» Джеймс Ваулс высказался о выступлении пилота команда Валттери Боттаса на Гран-при Италии. Валттери был лидером в пятницу и субботу, одержав победу в квалификационной сессии, а затем выиграв и спринт-квалификацию. Из-за проблем с двигателем, однако, Валттери был вынужден стартовать последним в гонке, в которой он занял в итоге третье место.
«Всегда сложно сражаться с машинами, имеющими аналогичные характеристики, особенно, если речь идёт о «Ред Булл». И особенно на прямых — там они очень быстры. Это во-первых. Во-вторых, у шин «хард» после рестарта возникли проблемы — их температура была несколько низковата, и потребовалось немного времени, чтобы выйти в хороший рабочий диапазон. И наоборот, «медиумы» в этих условиях ведут себя немного лучше.
Но Валттери предпринял отважную попытку обойти Переса и сделал это, но наша батарея была немного разряжена, и его снова обошли. Но этот бой был просто фантастическим», — приводит слова Ваулса PlanetF1.
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