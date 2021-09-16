Кубица оценил свои шансы стать боевым пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица оценил свои шансы стать боевым пилотом команды в сезоне-2022. Напомним, Кими Райкконен по окончании нынешнего сезона покидает «Альфа Ромео», на его место уже приглашён Валттери Боттас. Кто станет партнёром Боттаса, пока неизвестно, на это место претендуют сразу несколько пилотов.



«Конечно, никогда не говори никогда. Но если смотреть критическим взглядом, мне кажется, что есть ещё несколько гонщиков, которые могут быть выше меня в списке. В целом с такими вопросами лучше обращаться к руководителю команды Фредерику Вассёру.



У меня есть программа с гонками на выносливость, как правило, я сосредотачиваю всё внимание на ней. Не знаю, что будет в будущем», – приводит слова Кубицы Autosport.

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