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Календарь Формулы-1 может быть расширен локациями в странах Африки и Дальнего Востока

Календарь Формулы-1 может быть расширен локациями в странах Африки и Дальнего Востока
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о возможном расширении серии. По его словам, в настоящее время соответствующие разговоры ведутся со странами Африки и Дальнего Востока.

«У нас есть запросы из Африки. В настоящее время мы ведём переговоры с южной и северной её частями. Кроме того, есть одна или две локации на Дальнем Востоке. Это может быть Корея, например. В моём представлении около трети гонок будет проводиться в Европе, остальные — по всему миру», — приводит слова Доменикали Sport Bild.

Доменикали также сообщил, что едва ли стоит ожидать возвращения Германии в календарь Формулы-1 в ближайшее время.

Ранее Доменикали дал понять, что руководство чемпионата размышляет над перспективой введения дополнительного зачёта по спринтерским гонкам в сезоне-2022.

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