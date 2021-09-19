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Хэмилтон, травмировавший шею при аварии с Максом, показал, как проходит её укрепление

Хэмилтон, травмировавший шею при аварии с Максом, показал, как проходит её укрепление
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма» показал, как проходит его восстановление после аварии на Гран-при Италии, где он столкнулся с гонщиком австрийской команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Ранее главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин сообщил, что Льюис до сих пор испытывает проблемы с шеей.

«Укрепляю шею. Снова в деле», — написал Хэмилтон.

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/

В общем зачёте пилотов Хэмилтон находится на втором месте. В активе британца 221,5 очка. Возглавляет рейтинг Ферстаппен, на счету которого 226,5 балла. Замыкает тройку лучших ещё один гонщик «Мерседеса» финн Валттери Боттас. Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин на последней позиции, не набрав пока ни одного балла.

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