Экипаж Кубицы стал чемпионом ELMS, Русинова выбили в первом повороте

Пятый этап ELMS сезона-2021 состоялся на трассе «Спа-Франкоршам». Уже в первом повороте всяких шансов на победу лишился ведущий экипаж российской команды G-Drive Racing: турецкий пилот Салих Йолуч развернул Романа Русинова. Россиянин смог продолжить борьбу, но уже через 10 минут пришлось остановиться: машина оказалась слишком сильно разбита.
Не повезло и экипажу Algarve Pro Racing. На середине дистанции Диего Менчака на торможении после прямой «Кеммель» врезался в автомобиль категории LMP3, а возвращаясь обратно на трассу, получил удар от гонщика на автомобиле GT. На этом экипаж № 24 тоже вынужден был завершить борьбу.
Победу же одержал экипаж Team WRT № 41 в составе Роберта Кубицы, Луи Делетраза и Йе Йифея. В недавних «24 часах Ле-Мана» экипаж Кубицы лидировал в классе LMP2 за круг до финиша, однако технические проблемы лишили поляка и его товарищей верной победы. Тем не менее в Спа экипаж избежал драм. После победы в Спа отрыв Team WRT № 41 в общем зачёте вырос до 36 очков — недостижимый в финальном этапе разрыв, а значит, Роберт Кубица, Луи Делетраз и Йе Йифей досрочно обеспечили себе чемпионский титул ELMS сезона-2021.
В то же время судьбу второго места в чемпионате предсказать невозможно: экипажи G-Drive Racing, Panis Racing и United Autosports разделяют всего три балла. Финальный этап Европейской серии Ле-Ман 2021 года — «4 часа Портимана» — пройдёт 24 октября.
ELMS. «4 часа Спа» (топ-10):
1. Р. Кубица/Л. Делетраз/Й. Йифей (Team WRT № 41 / LMP2) — 99 кругов
2. Т. Гомменди/Р. Биндер/М. Рохас (Duqueine Team № 30 / LMP2) +5,318 сек
3. Ж. Каналь/У. Стивенс/Д. Аллен (Panis Racing № 65 / LMP2) +19,544
4. А. Куани/Н. Ляпьер/Ш. Милези (Cool Racing № 37 / LMP2 PA) +23,198
5. Й. ван Уйтерт/Н. Жамен/М. Мальдонадо (United Autosports № 32 / LMP2) +26,236
6. П. Лафарг/П.-Л. Шатен/П. Пиле (IDEC Sport № 28 / LMP2) +1:07,468
7. Д. Фальб/Р. Андраде/Г. Менезес (G-Drive Racing № 25 / LMP2 PA) +1:24,134
8. Ф. Хэнсон/Д. Абердин/Т. Гэмбл (United Autosports № 22 / LMP2) +1:33,014
9. Ф. Драконе/С. Кампана/М. Поммер (BHK Motorsport № 35 / LMP2) +1 круг
10. М. Лехай / ж.-Б. Лехай (Ultimate № 29 / LMP2) +1 круг.
Общий зачёт (топ-10):
1. Team WRT № 41 — 100 очков
2. G-Drive Racing № 26 — 64
3. Panis Racing № 65 — 62,5
4. United Autosports № 22 — 61
5. Duqueine Team № 30 — 52
6. G-Drive Racing № 25 — 38
7. Racing Team Turkey — 29,5
8. United Autosports № 32 — 27,5
9. IDEC Sport № 28 — 26
10. Ultimate № 29 — 22,5.
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