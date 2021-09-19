Бедрин одержал первую в карьере победу в немецкой Формуле-4

Третий этап ADAC Формулы-4 принимал автодром «Хоккенхаймринг». Первая гонка уик-энда завершилась уже пятой в сезоне немецкой Формулы-4 победой Оливера Бирмана, уверенно лидирующего в чемпионате. На старте он прошёл обладателя поула Тима Трамнитца и лидировал вплоть до самого финиша. Никита Бедрин финишировал седьмым, Владислав Ломко пятым — и для него это стало в тот момент лучшим результатом в сезоне-2021. А вот Кирилл Смаль в Хоккенхайме не выступал — Prema Powerteam в полном составе пропустила этап.
Тим Трамнитц отыгрался во втором заезде. Опередить Бирмана на старте не удалось, однако ближе к финишу отчаянная атака по внутренней траектории позволила выйти вперёд. Бирман же, отброшенный за пределы трассы, финишировал четвёртым, а второе и третье места заняли Данн и Браунинг. Бедрин вновь занял седьмое место, а Ломко стал шестым.
Впрочем, звёздный час обоих пробил в третьем заезде. Бедрин и Ломко на старте вырвались вперёд и боролись друг за другом за лидерство. Чуть позже борьбой россиян воспользовался Оливер Бирман, проскользнувший мимо Владислава на второе место. Британец принялся прессинговать Бедрина и искать возможность для атаки — и на середине дистанции попытался отобрать у Никиты лидерство, но потерял время и позицию — Ломко вернулся на вторую строчку. Бирману вновь пришлось отыгрываться с третьего места — ему это удалось, но Бедрин уже был впереди и завоевал свою первую победу в немецкой Формуле-4. Ну а Владислав Ломко занял третье место и завоевал первый в чемпионате подиум.
В общем зачёте по итогам третьего этапа по-прежнему лидирует Оливер Бирман. Бедрин замыкает топ-5, Смаль теперь шестой, а Ломко — на девятой позиции. Четвёртый этап ADAC Формулы-4 пройдёт на «Заксенринге» 1-3 октября.
ADAC Формула-4. Общий зачёт (топ-10)
1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 167 очков
2. Тим Трамнитц (US Racing) — 118
3. Люк Браунинг (US Racing) — 105
4. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 72
5. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 70
6. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 70
7. Виктор Бернье (R-ace GP) — 68
8. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) — 58
9. Владислав Ломко (US Racing) — 45
10. Алекс Данн (US Racing) — 36.
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