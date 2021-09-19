Фернандо Алонсо объяснил, кого считает лучшим действующим гонщиком Формулы-1

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что не хотел бы стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».



«Ферстаппен начал свою карьеру на высоком уровне, но иногда совершал ошибки и был слишком агрессивным. Теперь он созрел, и, если добавить опыт к природной скорости, его будет очень трудно победить. Сейчас он показывает лучшие результаты. Думаю, что он лучший из действующих гонщиков Формулы-1.



На данный момент Ферстаппен — единственный пилот, с которым я предпочёл бы не соревноваться. Я уважаю Макса и думаю, что очень немногие гонщики могут прийти в «Ред Булл» и победить его. Даже не учитывая его опыт работы в этой команде. Если отправить Ферстаппена за пределы «Ред Булл», у вас может быть больше шансов победить его в такой же машине», — рассказал Алонсо.

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