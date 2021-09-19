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Франц Тост рассказал, чем Ферстаппен превосходит Риккардо и Феттеля

Франц Тост рассказал, чем Ферстаппен превосходит Риккардо и Феттеля
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о сильных качествах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Тост отметил, что Макс с самого начала был очень дисциплинированным.

«Все пилоты, которые выступали за нашу команду, обладают талантом, необходимым для участия в гонках Формулы-1. Подобно Риккардо и Феттелю, Макс талантлив, но, помимо этого, у него также есть огромная страсть. Ему нравятся соревнования и гонки. Он проводит много часов на симуляторе и поэтому всегда хорошо подготовлен перед гоночным уик-эндом. Ещё один важный момент — дисциплина, необходимая для хорошего выступления. Ферстаппен с самого начала понимал, насколько важно быть дисциплинированным. Я считаю, что в этом ему помог отец.

Также Макс новатор. Он находит возможности улучшить себя, а также машину и команду. Из всех гонщиков, с которыми я работал, он выигрывает по всем этим пунктам. Это является решающим фактором», — рассказал Тост.

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