В «Хаас» объяснили, почему выбрали Мазепина и Шумахера вместо пары Грожан — Магнуссен

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, почему после сезона-2020 команде пришлось расстаться с гонщиками Кевином Магнуссеном и Роменом Грожаном. Напомним, опытных пилотов заменили молодые Мик Шумахер и Никита Мазепин.



«Мне нужно было найти путь, чтобы команда оставалась на плаву. От этого зависела судьба многих семей. Иногда приходится принимать трудные решения, даже если они вам не нравятся. Альтернативой было банкротство команды. Если бы мы оставили Магнуссена, но «Хаас» бы исчез, Кевин всё равно остался бы без машины.



Решение было в том, чтобы взять двух молодых пилотов. Конечно, работать с молодёжью немного сложнее. Но для Магнуссена и Грожана управлять такой машиной, как в сезоне-2021, было бы тоже не очень хорошо. Зато молодые гонщики получат опыт и узнают что-то новое про Формулу-1», — цитирует Штайнера GrandPrix.