«Это не «Дом-2», я тут не для отношений». Мазепин — о конфликтах с Шумахером и критике

Впереди Гран-при Италии Формулы-1, но было очевидно, что на медиасессии для российских журналистов Никита Мазепин в первую очередь будет комментировать события предыдущего Гран-при Нидерландов. Напомним, в субботу россиянин был очень недоволен действиями Мика Шумахера, обогнавшего его на прогревочном круге вопреки предварительным договорённостям, а в воскресенье бушевал уже Мик — после жёсткой обороны со стороны напарника. Похоже, никто из пилотов не намерен смягчать свою позицию.

— Никита, можно ли считать сразу два спорных эпизода между вами и Миком в Нидерландах случайностью, или обстановка в команде всё больше осложняется?

— В моём понимании всегда, когда кто-то ведёт себя не совсем корректно по отношению к напарнику, он не должен ожидать корректную и уступчивую реакцию в свой адрес. Инцидент в субботу мы обсудили, все всё знают и понимают. В воскресенье я вёл себя уверенно, но полностью следовал правилам, которые нам предписывают судьи. С моей стороны всё было правильно. Мой напарник сказал в субботу: «Я проблем не вижу». Я в воскресенье тоже проблем не вижу. Двигаемся дальше. У меня никаких вопросов нет.



— Как считаете, нужно ли пытаться как-то наладить отношения с Миком?

— Этот вопрос вызывает у меня небольшую улыбку на лице. Это всё-таки гонки Формулы-1, а не «Дом-2». Я тут не для отношений и дружбы. Друзей мне хватает за пределами трассы. Я работаю на команду и буду выполнять указания Гюнтера и остальных руководителей команды.

— Штайнер как раз обещал ещё раз встретиться с вами обоими. Удалось на этой встрече обозначить некие красные линии, за которые пилоты «Хааса» не должны заступать при борьбе друг с другом?

— У нас не принято говорить за кого-то другого, так что было бы неправильно, чтобы я рассказывал, что про эту ситуацию думает руководитель команды. Действительно, у нас совсем недавно состоялась встреча касательно этого момента. Как я понимаю — и насколько мне известно, руководство со мной согласно — если кто-то въезжает в ограждение трассы по причине того, что не хочет сбрасывать газ в уже безвыходной ситуации, то это нужно обсуждать с той машиной, которая так делает.



Ну а я сам концентрируюсь на предстоящей гонке в Монце — на исторической трассе, которая совершенно не похожа на «Зандворт».

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— Ральф Шумахер считает, что вам не место в Формуле-1. Что думаете о таком резком заявлении?

— Когда гонщики уже не в Ф-1 и что-то говорят с комментаторской точки зрения, я уважаю их позицию. Но, к счастью или к сожалению, этот человек не входит в список людей, мнение которых меня интересует. Я работаю на команду «Хаас», у меня есть руководитель Гюнтер Штайнер — вот мнение команды важно.



— Вы провели уже два Гран-при с новым облегчённым шасси. Какие ощущения?

— Впечатления позитивные. Сейчас, спустя 12 гонок, нам удалось выйти на равный уровень оснащения внутри команды. Потенциал нашей машины, к сожалению, хуже, чем у девяти соперников, но хотя бы внутри команды всё честно и с этим можно продолжать работать.



— В Монце вы во второй раз выйдете на старт квалификационного спринта. Это как-то осложняет вашу задачу на Гран-при?

— Я уже знаю, чего ожидать от такого формата уик-энда. Уже не раз говорил, что мне такой формат очень нравится: он делает каждый день Гран-при интересным как для гонщиков, так и для болельщиков. Пятница, суббота, воскресенье — всегда есть за что бороться.



— На Гран-при Италии прижимная сила не так важна, как на других Гран-при. Это может повысить шансы «Хааса»?

— Расстановка сил не сильно поменяется до конца сезона — в независимости от особенностей той или иной трассы. Наша машина остаётся прежней, а наши соперники продолжают совершенствовать болиды. Бороться с ними будет труднее, если не произойдёт сходов или других непредвиденных ситуаций.

— После Гран-при Италии вас ждёт домашний этап в Сочи. Волнуетесь, предвкушаете?

— Волнение испытываю, но это исключительно позитивно. Оно придаёт мотивации, заставляет больше готовиться к Гран-при. Нужно готовиться как физически, ведь в Сочи длинный круг, так и информационно, так как за рулём болида Формулы-1 всё будет очень сильно отличаться от моей работы в Сочи в прошлые годы.

С нетерпением жду гонки и надеюсь, что будет много болельщиков, несмотря на ситуацию с коронавирусом. На прошлых выходных нам в Нидерландах показали, как это нужно делать с точки зрения атмосферы на трибунах — очень надеюсь, что наши болельщики сделают всё не хуже. А я постараюсь выполнить свою работу на трассе.



— На днях вы заинтриговали болельщиков, запостив хештег #NM99. Кто-то предположил, что это намёк на уход Антонио Джовинацци и то, что вы заберёте себе его 99-й номер. А что этот хештег значил на самом деле?

— Это не связано ни с Антонио, ни с номером. Я почти всю свою молодёжную карьеру выступал под №99, выиграл с ним много чемпионатов. Да и родился в 1999 году. А этот хештег связан с коллаборацией с производителем спортивных трекеров. Я показал максимально возможный результат по предоставленному ими фитнес-тесту. Я набрал 99 очков из 99 возможных — отсюда и хештег.