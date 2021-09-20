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В «Альфа Таури» не сомневались в продлении контракта с Цунодой

В «Альфа Таури» не сомневались в продлении контракта с Цунодой
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост признался, что никогда не сомневался в продлении контракта с Юки Цунодой.

«Лично я не сомневался в том, что мы продлим контракт с Цунодой, потому что в современной Формуле-1 новичкам нужно давать время. Формула-1 очень сложна. Юки на данный момент проделал хорошую работу. Он был быстр, он финишировал в Венгрии на шестом месте, а в дебютной гонке в Бахрейне он стал девятым.

Конечно, у него были ошибки, но я всегда говорю, что ошибки — часть процесса обучения. Как можно найти предел возможного, не совершая их?

Сейчас мы с нетерпением ждём оставшуюся часть сезона. Но будет непросто, потому что дебютанты не знакомы с трассами в США, Мексике, Бразилии, Турции и Саудовской Аравии», — приводит слова Тоста Motorsport.

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