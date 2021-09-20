В «Альфа Таури» не сомневались в продлении контракта с Цунодой

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост признался, что никогда не сомневался в продлении контракта с Юки Цунодой.
«Лично я не сомневался в том, что мы продлим контракт с Цунодой, потому что в современной Формуле-1 новичкам нужно давать время. Формула-1 очень сложна. Юки на данный момент проделал хорошую работу. Он был быстр, он финишировал в Венгрии на шестом месте, а в дебютной гонке в Бахрейне он стал девятым.
Конечно, у него были ошибки, но я всегда говорю, что ошибки — часть процесса обучения. Как можно найти предел возможного, не совершая их?
Сейчас мы с нетерпением ждём оставшуюся часть сезона. Но будет непросто, потому что дебютанты не знакомы с трассами в США, Мексике, Бразилии, Турции и Саудовской Аравии», — приводит слова Тоста Motorsport.
- 20 сентября 2021
-
17:23
-
16:41
-
15:46
-
15:06
-
14:27
-
13:29
-
12:21
-
11:23
-
10:30
-
09:34
- 19 сентября 2021
-
23:29
-
21:48
-
19:58
-
19:06
-
19:05
-
17:55
-
17:34
-
17:22
-
17:05
-
15:55
-
14:53
-
14:04
-
13:05
-
11:56
-
10:58
-
09:59
-
00:44
-
00:01
- 18 сентября 2021
-
22:31
-
21:44
-
20:30
-
18:42
-
18:07
-
15:57
-
14:55