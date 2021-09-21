На новой трассе Формулы-1 под Санкт-Петербургом начали асфальтировать новый участок. Видео

На «Игоре Драйв» началась укладка первого слоя асфальта на новой конфигурации шоссейно-кольцевой трассы, сообщает пресс-служба автодрома.

Новая конфигурация будет длиннее почти на 1,1 км, а её полная протяжённость составит 5182 м. Отмечается, что она будет использовать интересный рельеф местности, что сделает трассу более техничной и захватывающей. Существующая версия также будет доступна для любителей и профессионалов мира авто- и мотоспорта.



Работы на «Игоре Драйв» ведутся в тесном сотрудничестве с Международной автомобильной федерацией (ФИА) и Формулой-1, а также с Международной мотоциклетной федерацией (FIM) и MotoGP. При модернизации применяются наиболее современные решения по обеспечению безопасности пилотов, в том числе увеличение зон вылета и установка дополнительных барьеров Tecpro.

Кроме того, сообщается, что изменения позволят создать более функциональное пространство для команд и гонщиков, а расширенные зрительские зоны «дадут возможность гостям насладиться каждой секундой зрелищных соревнований».

На «Игоре Драйв» начали асфальтировать новую часть трассы Ф-1