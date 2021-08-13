«Игора Драйв» закрывается на реконструкцию для подготовки к Гран-при России Формулы-1

В конце июня организаторы чемпионата мира подтвердили, что с 2023 года Гран-при России будет проводиться автодроме «Игора Драйв», находящемся неподалёку от Санкт-Петербурга. Сегодня, 13 августа, пресс-служба автодрома сообщила, что с 16 августа трасса закроется на модернизацию.
«С 16 августа шоссейно-кольцевая трасса Автодрома «Игора Драйв» закрывается на модернизацию. В новой конфигурации к длине трека добавится 1 километр. Главная трасса Автодрома станет ещё более скоростной и привлекательной для любителей и профессионалов мира авто- и мотоспорта. Существующая конфигурация, с полюбившимися многим 13 и 14 поворотами, также сохранится и будет доступна для прохождения.
Дополнительный километр трека — часть запланированных улучшений. Продленная трасса будет более органично использовать живописный рельеф местности для создания беспрецедентной в мировом масштабе конфигурации, техническая сложность и зрелищность которой будет сочетаться с наиболее современными решениями по обеспечению безопасности спортсменов.
Данные изменения значительно расширят возможности комплекса «Игора Драйв». Модернизация шоссейно-кольцевой трассы не затронет работу других треков автодрома. До конца сезона на других трассах автодрома запланировано несколько знаковых соревнований – 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу и Чемпионат России по мотокроссу», — говорится в сообщении пресс-службы.
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