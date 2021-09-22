Мазепин рассказал, что у него спрашивал про гонки Хабиб Нурмагомедов

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин поделился впечатлениями от общения со знаменитым бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.



«Хабиб — удивительный человек, очень образованный спортсмен. Даже сказал бы, что самый образованный из тех спортсменов, с кем мне удавалось пообщаться. Если говорить о той фотографии в «Инстаграме», то мы с ним пообедали в Москве. Во время разговора Хабиб несколько раз интересовался, какой вес мы теряем за два часа, которые проводим в болиде во время гонки, какие аспекты нужно тренировать, как вообще обстоит жизнь гонщика.



Ну а я сам огромный поклонник ММА и вообще единоборств — это мой любимый вид спорта, несмотря на то что я достиг успеха в гонках. Так что я воспользовался возможностью узнать, как всё обстояло у величайшего спортсмена России», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.