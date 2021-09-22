Мазепин рассказал, что у него спрашивал про гонки Хабиб Нурмагомедов

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин поделился впечатлениями от общения со знаменитым бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.
«Хабиб — удивительный человек, очень образованный спортсмен. Даже сказал бы, что самый образованный из тех спортсменов, с кем мне удавалось пообщаться. Если говорить о той фотографии в «Инстаграме», то мы с ним пообедали в Москве. Во время разговора Хабиб несколько раз интересовался, какой вес мы теряем за два часа, которые проводим в болиде во время гонки, какие аспекты нужно тренировать, как вообще обстоит жизнь гонщика.
Ну а я сам огромный поклонник ММА и вообще единоборств — это мой любимый вид спорта, несмотря на то что я достиг успеха в гонках. Так что я воспользовался возможностью узнать, как всё обстояло у величайшего спортсмена России», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
- 22 сентября 2021
-
19:59
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
19:00
-
19:00
-
18:30
-
17:58
-
17:57
-
16:13
-
15:35
-
14:55
-
14:11
-
13:13
-
12:23
-
11:28
-
10:32
-
09:18
-
00:44
- 21 сентября 2021
-
23:21
-
22:40
-
21:34
-
20:37
-
19:46
-
18:44
-
17:55
-
16:50
-
16:03
-
15:21
-
14:23
-
13:29
-
13:16
-
12:50
-
12:35
-
11:40