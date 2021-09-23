Мазепин выступит в шлеме с именами всех российских призёров Олимпиады и Паралимпиады

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин представил шлем, в котором он будет выступать на ВТБ Гран-при России Формулы-1. На шлеме российского гонщика представлены имена всех победителей и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, представлявших Россию.



«Как все знают, гонщики обычно готовят особенные шлемы на домашние гонки. Помимо того, что шлем изменился по концепции цвета, также на нём появились две очень важные детали.



Первое — я бы хотел как русский человек выразить благодарность и восхищение нашим олимпийцам и паралимпийцам, которые отстаивали честь нашей страны в Токио. Тут изображены на шлеме имена всех призёров, начиная от бронзовых и заканчивая золотыми в Олимпиаде и Паралимпиаде.



Второе — как вы уже знаете, мы написали хештег «доброшрифт», который принадлежит фонду, и в эти выходные я буду выступать именно в этом шлеме.



Шлем ждёт очень интересная судьба. О ней вы узнаете в воскресенье», — передаёт слова Никиты Мазепина корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»