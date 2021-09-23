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Алонсо: как близок я к подиуму? Очень далеко!

Алонсо: как близок я к подиуму? Очень далеко!
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал тот факт, что он занимает первое место в личном зачёте сезона-2021 среди гонщиков, которые ещё ни разу не поднимались на подиум. На пресс-конференции перед ВТБ Гран-при России у Алонсо спросили, насколько реален его финиш в топ-3.

«Как близок я к подиуму? Очень далеко. Наша команда пятая или шестая по скорости. Нам для подиума нужна очень хаотичная гонка. А так — нашим максимумом является топ-6 или топ-7. Я доволен нашей стабильностью, но нужно быть очень удачливыми для попадания на подиум. Если получится, буду рад, но я не хочу завышать ожидания.

Монца была для нас одной из худших трасс. Тут всё должно стать на шаг лучше», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

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