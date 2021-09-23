Гран-при Эмилии-Романьи останется в Формуле-1 минимум до 2025 года

Формула-1 заключила новый четырёхлетний контракт с Гран-при Эмилии-Романьи. Теперь этап, имеющий слоган «Гран-при Сделано в Италии и Эмилии-Романьи», останется в Формуле-1 как минимум до 2025 года.



«Это историческое соглашение, достигнутое, в том числе, при помощи нашего правительства. Я благодарю наши власти. Это большая радость для всех болельщиков Формулы-1, а также для жителей региона», — заявил губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини.



Последнее Гран-при Эмилии-Романьи прошло 18 апреля. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Также на пьедестал поднялся Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Гонка прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и пилот «Уильямса» Джордж Расселл.

