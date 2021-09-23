Гран-при Эмилии-Романьи останется в Формуле-1 минимум до 2025 года

Формула-1 заключила новый четырёхлетний контракт с Гран-при Эмилии-Романьи. Теперь этап, имеющий слоган «Гран-при Сделано в Италии и Эмилии-Романьи», останется в Формуле-1 как минимум до 2025 года.
«Это историческое соглашение, достигнутое, в том числе, при помощи нашего правительства. Я благодарю наши власти. Это большая радость для всех болельщиков Формулы-1, а также для жителей региона», — заявил губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини.
Последнее Гран-при Эмилии-Романьи прошло 18 апреля. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Также на пьедестал поднялся Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Гонка прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и пилот «Уильямса» Джордж Расселл.
- 23 сентября 2021
-
18:33
-
17:23
-
16:56
-
16:51
-
15:05
-
15:00
-
14:34
-
14:06
-
13:58
-
13:11
-
12:09
-
11:47
-
11:32
-
11:17
-
09:57
-
00:05
- 22 сентября 2021
-
22:20
-
21:13
-
19:59
-
19:29
-
19:23
-
19:21
-
19:00
-
19:00
-
18:30
-
17:58
-
17:57
-
16:13
-
15:35
-
14:55
-
14:11
-
13:13
-
12:23
-
11:28
-
10:32