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Льюис Хэмилтон — в преддверии Гран-при России: мы как никогда полны решимости

Льюис Хэмилтон — в преддверии Гран-при России: мы как никогда полны решимости
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме» разместил новый пост в преддверии старта ВТБ Гран-при России Формулы-1.

«Эти тихие моменты перед запуском двигателей и началом уик-энда не устаревают. Наша работа никогда не останавливается, и мы как никогда полны решимости.

Фото можно посмотреть на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».

Гран-при России пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1, сочинская трасса примет в рамках гоночного уик-энда этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.

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