Джовинацци прокомментировал аварию во второй тренировке Гран-при России

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал аварию во второй тренировке ВТБ Гран-при России Формулы-1.

«До инцидента всё шло хорошо. Первая тренировка была неплохой, а во второй сессии удалось прибавить. В общем — неплохое начало уик-энда. Сегодня мы столкнулись с довольно сильным ветром, у меня возникла небольшая недостаточная поворачиваемость на выходе из поворота. Я заехал на траву и потерял контроль над задней частью болида. Завтра нас ждёт новый день, нужно посмотреть, какими будут погодные условия, и продолжать свою работу», — приводит слова Джовинацци пресс-служба команды.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.