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Хэмилтон пожаловался на дискомфорт в шее после тренировок Гран-при России

Хэмилтон пожаловался на дискомфорт в шее после тренировок Гран-при России
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пожаловался на дискомфорт в шее после тренировок ВТБ Гран-при России Формулы-1.

«Привет, ребята. Сегодня в целом был хороший день. Мы проделали некоторую работу над машиной. Кроме того, у меня ещё есть небольшой дискомфорт в шее после того, как я вернулся в машину и поработал на скорости. Сегодня вечером будем работать над настройками с инженерами и над моей шеей с Анджелой Каллен (физиотерапевт Хэмилтона — Прим. «Чемпионата»), чтобы убедиться, что завтра и в воскресенье мы будем в хорошей форме. Посылаю всем лучи позитива», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».

Напомним, Хэмилтон повредил шею в аварии с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии.

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