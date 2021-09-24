Хэмилтон пожаловался на дискомфорт в шее после тренировок Гран-при России
Поделиться
Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пожаловался на дискомфорт в шее после тренировок ВТБ Гран-при России Формулы-1.
«Привет, ребята. Сегодня в целом был хороший день. Мы проделали некоторую работу над машиной. Кроме того, у меня ещё есть небольшой дискомфорт в шее после того, как я вернулся в машину и поработал на скорости. Сегодня вечером будем работать над настройками с инженерами и над моей шеей с Анджелой Каллен (физиотерапевт Хэмилтона — Прим. «Чемпионата»), чтобы убедиться, что завтра и в воскресенье мы будем в хорошей форме. Посылаю всем лучи позитива», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».
Напомним, Хэмилтон повредил шею в аварии с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии.
Комментарии
- 24 сентября 2021
-
22:45
-
21:48
-
21:00
-
20:58
-
20:49
-
19:25
-
18:51
-
18:47
-
18:21
-
18:10
-
17:15
-
16:57
-
16:16
-
16:15
-
16:04
-
15:40
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
14:57
-
14:39
-
14:39
-
14:19
-
14:00
-
13:16
-
12:50
-
12:33
-
12:13
-
11:25
-
10:59
-
10:14
-
09:48
-
08:00
-
01:01
-
00:33
Партнерский контент