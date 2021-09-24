Хэмилтон пожаловался на дискомфорт в шее после тренировок Гран-при России

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пожаловался на дискомфорт в шее после тренировок ВТБ Гран-при России Формулы-1.

«Привет, ребята. Сегодня в целом был хороший день. Мы проделали некоторую работу над машиной. Кроме того, у меня ещё есть небольшой дискомфорт в шее после того, как я вернулся в машину и поработал на скорости. Сегодня вечером будем работать над настройками с инженерами и над моей шеей с Анджелой Каллен (физиотерапевт Хэмилтона — Прим. «Чемпионата»), чтобы убедиться, что завтра и в воскресенье мы будем в хорошей форме. Посылаю всем лучи позитива», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».

Напомним, Хэмилтон повредил шею в аварии с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии.