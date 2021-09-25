Шварцман: считаю, у меня ещё есть неплохие шансы побороться за титул

Российский гонщик Роберт Шварцман высказал мнение, что потенциально он был способен побороться с Юри Випсом за второе место в первой гонке этапа Формулы-2 на «Сочи Автодроме». Также Шварцман заявил, что всё ещё верит в борьбу за чемпионский титул, хотя уступает Оскару Пиастри 30 очков.



«У меня был темп, чтобы догнать Юри. Но когда ты атакуешь в таких условиях, то всегда находишься на грани — и пару раз я эту грань переступил. В эти моменты я потерял очень много времени относительно него. Но даже если бы я сумел его догнать, то не факт, что сумел бы атаковать, потому что за пределами основной траектории было мокро, а я не хотел делать чего-то слишком рискованного. В итоге же я не оказался достаточно рядом, чтобы посмотреть, было ли что-то возможно.



Думаю, нам ещё есть что улучшить к воскресной гонке. У меня были некоторые проблемы, если говорить об ощущениях от машины, так что я надеюсь, что мы сумеем прибавить к воскресенью и прорваться через пелотон.



Считаю, у меня ещё есть неплохие шансы побороться за титул. Завтра Оскар стартует с поула, но может произойти всё что угодно. Я концентрируюсь на том, чтобы хорошо стартовать и набрать много очков. Думаю, всё ещё возможно. Если всё пойдёт хорошо, мы попробуем продолжать борьбу до финального этапа в Абу-Даби», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.