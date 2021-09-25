Вольф не исключил, что Хэмилтон получит штраф за замену мотора перед гонкой ГП России

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не стал исключать вероятность того, что в команде решат сменить силовую установку на машине Льюиса Хэмилтона после его не самого удачного выступления в квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1. В настоящий момент Хэмилтон использует уже третий двигатель из трёх разрешённых на сезон, и почти наверняка будет вынужден стартовать из конца пелотона на одном из предстоящих Гран-при из-за использования мотора сверх квоты.
«Я никогда жизни не лгал вам, и не буду делать этого сейчас. Вот почему я, к сожалению, не могу комментировать этот вопрос, как сказал бы любой политик. Посмотрим, что мы будем делать завтра», — цитирует Вольфа RacingNews365.
Представители команды также не стали опровергать вероятность того, что Льюису Хэмилтону перед завтрашней гонкой могут сменить силовую установку, из-за чего он получит штраф.
В случае штрафа Хэмилтон будет стартовать с 17-й позиции, поскольку его наказание будет назначено позднее, чем у трёх других пилотов — Николаса Латифи, Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. Однако данное правило будет применяться только в случае, если новая силовая установка будет той же спецификации, что и использовалась в квалификации. В противном случае Хэмилтон будет вынужден стартовать с пит-лейна.
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