Хэмилтон выиграл Гран-при России, Ферстаппен отыграл 18 мест, став вторым

На автодроме в Сочи завершилась гонка ВТБ Гран-при России Формулы-1. Победу по её итогам праздновал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, замкнул тройку лучших Карлос Сайнс из «Феррари».

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин стал 18-м. Его партнёр, немец Мик Шумахер, сошёл.

Гран-при России. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +53,271

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.02,475

5. Валттери Боттас («Мерседес») +1.07,533

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.21,321

7. Ландо Норрис («Макларен» +1.27,224

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,955

9. Серхио Перес («Ред Булл») +1.30,076

10. Джордж Расселл («Уильямс») +1.40,551

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.46,198

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)+1 круг

13. Пьер Гасли («Альфа Таури»)+1 круг

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

15. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

18. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

19. Николас Латифи («Уильямс») — сход

20. Мик Шумахер («Хаас») — сход