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Хэмилтон праздновал 100-ю победу, Норрис поздравлял. Лучшие фото Гран-при России Формулы-1

Хэмилтон праздновал 100-ю победу, Норрис поздравлял. Лучшие фото Гран-при России Формулы-1
Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис
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26 сентября в Сочи на «Сочи Автодром» завершилась гонка ВТБ Гран-при России Формулы-1. Победу по её итогам праздновал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший с конца стартовой решётки из-за замены двигателя. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс из «Феррари».

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в гонке ВТБ Гран-при России.

«Большое спасибо болельщикам. Погода подарила нам зрелищную гонку, и болельщики были отличными. Спасибо России за то, что она нас принимает. Долго я шёл к этой 100-й победе.

У Ландо такая классная гонка была, и вообще он проделывает отличную работу за «Макларен». Мне было даже приятно видеть мою бывшую команду впереди. Приятно, что они вновь объединились. И в последней гонке они отпраздновали успех. Мы не знали, что будет с погодой. Но я благодарен всем нашим парням и девушкам из команды», — сказал Хэмилтон после гонки.

Лучшие кадры с Гран-при России Формулы-1 — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов.

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