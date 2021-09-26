Алонсо считает, что заслуживал подиума на Гран-при России

Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвёл итоги ВТБ Гран-при России на «Сочи Автодроме». В воскресной гонке Алонсо финишировал на шестой позиции, хотя имел шанс на подиум.



«Мы финишировали шестыми, но я думаю, что третье место точнее отражало бы нашу финишную позицию. В итоге всё зависело от дождя, пришедшего под конец. Мы словно подбрасывали монетку. Некоторые машины остановились на круг раньше, а я ехал третьим, когда дождь начался по-настоящему. Это было невозможно предсказать.



Как бы то ни было, шестое место — хороший результат для нас, и мы его заслужили. Мы смотрелись конкурентоспособно на протяжении гонки, так что было немало позитивных моментов», — приводит слова испанского гонщика пресс-служба «Альпин».