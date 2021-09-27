«Я проигнорировал все сигналы». Диалог Норриса и Хэмилтона после Гран-при России

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и пилот «Макларена» Ландо Норрис поговорили после гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Хэмилтон выиграл гонку благодаря своевременной смене шин, Норрис отказался ехать в боксы и откатился на седьмую строчку.



Хэмилтон: Ландо, ты не хотел заходить в боксы? И я тоже. Подумал про тебя: «Он ещё здесь!». Ты всё время смотрел в зеркала заднего вида.

Норрис: Сначала трасса была достаточно сухой для сликов. Между пятым и седьмым поворотами было сложно, но остальная часть была полностью сухой. Мне сказали, что ситуация с дождём останется прежней, видимо, у тебя была другая информация.

Хэмилтон: Да, моя команда была великолепна. Но первый сигнал я проигнорировал.

Норрис: Я проигнорировал вообще все сигналы.