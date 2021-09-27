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«Я проигнорировал все сигналы». Диалог Норриса и Хэмилтона после Гран-при России

«Я проигнорировал все сигналы». Диалог Норриса и Хэмилтона после Гран-при России
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и пилот «Макларена» Ландо Норрис поговорили после гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Хэмилтон выиграл гонку благодаря своевременной смене шин, Норрис отказался ехать в боксы и откатился на седьмую строчку.

Хэмилтон: Ландо, ты не хотел заходить в боксы? И я тоже. Подумал про тебя: «Он ещё здесь!». Ты всё время смотрел в зеркала заднего вида.
Норрис: Сначала трасса была достаточно сухой для сликов. Между пятым и седьмым поворотами было сложно, но остальная часть была полностью сухой. Мне сказали, что ситуация с дождём останется прежней, видимо, у тебя была другая информация.
Хэмилтон: Да, моя команда была великолепна. Но первый сигнал я проигнорировал.
Норрис: Я проигнорировал вообще все сигналы.

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