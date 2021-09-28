Даниил Квят может стать гонщиком Формулы-Е

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Даниил Квят может перейти в Формулу-Е. Как сообщает The Race, в услугах российского пилота заинтересована команда Dragon Penske, но контракт с ним смогут подписать не раньше ноября.



По имеющейся информации, представители Квята уже провели встречу с руководителями Dragon Penske. Команда заняла предпоследнее место в командном зачёте сезона-2022.



Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

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