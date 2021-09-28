В «Мерседесе» рассказали, как пит-стоп Боттаса помог Хэмилтону выиграть Гран-при России

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, как финн Валттери Боттас помог команде склонить британца Льюиса Хэмилтона перейти на промежуточные шины во время гонки ВТБ Гран-при России, что в итоге позволило ему победить.
«Мы понимали, что дождь будет усиливаться. Не реагировать на это мы не могли. В некотором смысле нам помог Валттери. Он был вне очков, и терять ему было в общем-то нечего. Поэтому мы были первыми, кто сделал пит-стоп. Затем, увидев, как шины работают на его болиде, мы решили последовать его примеру с Льюисом», — приводит слова Шовлина GPFans.
На Гран-при России Хэмилтон одержал сотую победу в «Королевских гонках». Вторым в Сочи, напомним, стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс из «Феррари».
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